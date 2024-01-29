İstanbul'un ilçeleri bir bir kara teslim oluyor

Kaynak: İHA
İstanbul'un ilçeleri bir bir kara teslim oluyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlerin ardından akşam saatlerinde İstanbul Avrupa yakasında birçok ilçede kar yağışı başladı. İstanbul Arnavutköy de kar yağışından nasibini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarı yaptığı İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Arnavutköy’de etkili olan yoğun kar yağışı araçların üzerini ve caddeleri adeta beyaz örtü ile kapladı.

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İstanbul'da akşam saatlerinde Silivri, Çatalca, Kağıthane, Fatih ve Eyüpsultan’da etkili olan kar yağışı caddeleri ve araçların üzerini kapladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye başlamışken, yağışın henüz ilk saatlerinde bazı araçlar ise karda ilerlemekte zorlandı.

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