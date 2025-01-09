İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İşte beklenen günler...

Ocak ayının ilk haftası sona ererken İstanbul'da henüz kar yağışı görülmedi.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalar İstanbul'da kar yağışı olacağının sinyalini verse de belirtilen tarihlerde kar yağışı yaşanmadı.

İstanbullular, kente ne zaman kar yağacağını merak ediyor.

İstanbul'da kar yağışı tartışmaları ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Prof. Dr. Kadıoğlu, 13 Ocak Pazartesi ve 14 Ocak Salı gecesi arası İstanbul'da kar yağışı beklediğini duyurdu.

Ancak, kesin bir ifade kullanmanın yanlış olacağının belirten Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, açıklamalarında şunları söyledi:

"Bu durumda İstanbul'da kar yağması için (eğer tahminler değişmezse) 13 Ocak Ptesi ile 14 Ocak Salı Gecesi arası en uygun zaman gibi duruyor. Ama sıcaklıklar çok sınırda. Bir kaç derece daha soğursa kar, ısınırsa yağmur. Bunu kesinleştirmek için şimdiden önce ben dedim yarışına filan girmenin bir anlamı yok. Doğrusu kesin bir şey demek için günde gün tahmini yenilemek, takip etmek lazım ve kar kesinleşince vermek lazım..."

Tek tahminde bulunmanın yanıltıcı olacağının altını çizen Prof. Dr. Kadıoğlu, bu sebeple GFS'nin (Global Forecast System) topluluk tahminine bakılması gerektiğini belirti.

Tek tahmin de çok yanıldıcı. Bu yüzden örneğin GFS'nin topluluk tahminine bakmak lazım. GFS'ye göre 850 mb hava sıcaklığı şu an mevsim normallerinden 7-8 C daha yüksek olarak seyrediyor. 11-15 Ocak arasıda yağış var. Ama topluluk tahmini (siyah çizgi) -5C'nin altına 25 Ocağa kadar pek düşmüyor. Bu tahmin değişmezse hem sıcaklık hem de yağış kar için 25 Ocak'a kadar İstanbulda uygun görülmüyor..."

"TAHMİNLERDE FİKİR BİRLİĞİ YOK"

Tahminlerde fikir birliğinin olmadığının altını çizen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, topluluk tahminine bakılması gerektiğini belirterek açıklamalarına şunlara değindi:

"Ben neden kesin bir şey diyemiyorum. En üstteki yeşil-siyah karışımı cizgiye bakın. Önce tüm tahminler tek bir çizgi gibi duruyor. Zamanlar özellikle 11 Ocaktan sonra cizgiler birçok spageti gibi bir birinden ayrılıyor. Yani artık tahminler benzer değil, tahminlerde fikir birliği yok.