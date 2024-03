İstanbul'da kırmızı et borsası. 3 ilçe 3 farklı fiyat. Peki fiyatlar neden birbirinden farklı

İstanbul'da et fiyatlarına gelen son zamlardan sonra market ve kasaplardaki fiyatlar birbirleri ile yarışır oldu. Et ve Süt Kurumu'nun da fiyatları göz önüne alındığında İstanbul’da kırmızı etin 3 farklı tarife üzerinden vatandaşlara satıldığı görüldü.

İlçeden ilçeye de değişkenlik gösteren et fiyatlarıyla ilgili konuşan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Bazı besicilerin yaptığı spekülasyonlar yüzünden fiyatlar bu kadar artıyor. En çok zamlanan et çeşidi kuzu oldu" ifadelerini kullandı.

ET SÜT KURUMUNDA FARKLI MARKETLERDE FARKLI KASAPLARDA FARKLI

Et ve Süt Kurumu'nda 230 liraya satılan bir kilo dana kıymanın fiyatı bazı marketlerde 412 liraya, kasaplarda ise 600 liraya kadar yükseldi. Et çeşitlerinde fiyat tarifelerinin Et ve Süt Kurumu'nda, marketlerde ve kasaplarda farklılık gösterdiği görülürken, fiyatlar ilçeden ilçeye de değişti.

Beylikdüzü'nde kıymanın kilosu 540 liradan satılırken, Başakşehir'de ise fiyatlar 600 liraya kadar çıktı. Kıyma, Et ve Süt Kurumu'nda ise 229 liraya satılıyor.

Yine Beylikdüzü ilçesinde 570 lirayı bulan dana kuşbaşının fiyatı Başakşehir'de 620 liradan tezgahtaki yerini aldı. Kuşbaşı marketlerde de 500 lira olarak fiyatlandırıldı.

PEKİ FİYATLAR NEDEN BİRBİRİNDEN FARKLI

Fiyatlardaki aşırı artıştan rahatsız olduğunu dile getiren kasap Savaş Üzek, ilçeler arasında değişen fiyatları ise bölgedeki kira bedellerine bağladı. Savaş Üzek, "Biz bu malı tezgaha koymak zorundayız. Satarken zorlanıyoruz.

Vatandaşın alım gücüyle fiyatların artış hızı aynı oranda olmadığı için vatandaş almakta zorlanıyor. Fiyatlarımız düzenli olarak değişiyor. Marketlerle kasaplar kesinlikle aynı kefeye konulmamalı.

Çünkü marketlerin temin ettiği etin kalitesi ile kasapların sunduğu et aynı değil. Marketler ve büyük toptancılar maalesef vatandaşa ithal et sunuyorlar.

Vatandaşın şu an için bunu seçme şansı kalmadı. Vatandaş şu anda sofraya koyabileceği ürününü, en iyi şekilde en ucuz şekilde almaya çalışıyor. İyi semtlerde kira oranları farklı, çalışan personelin maaşı farklı. Her işletme aynı kar marjıyla çalışmak istemeyebilir" ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞÜKÜR TAVUK AYNI FİYATTA DURDU”

Et fiyatlarındaki artışla ilgili konuşan Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Bölge Başkanvekili Veysel Günal, "Son zamanlarda 1-2 ay içinde, ete ne olduysa birden zamlar art arda geldi.

Karkas 260 liraya alırken 290 oldu. 310 oldu, şu anda 325 bandına geldi. En çok zam gelen ürün kuzu oldu. Aldı başını gidiyor. Kuzu oldu 450 lira. Kasaplar 550'ye satacak. Alan haklı, satan haklı. Peki vatandaş nasıl yiyecek?

Yazıktır, günahtır. Bu vatandaşın üzerinden ellerini çeksinler. 3-5 tane firma spekülasyon yapıyor. Kesmeyin, dana 300 olacak, 320 olacak. Bugün et 500 liraya dayandı. Et ve kuzu şu anda yarışıyor. Çok şükür tavuk aynı fiyatta durdu.

Bir de tavuk tırmanırsa vatandaşa günah. 330 liraya aldığın karkas sana 460-470 liraya mal oluyor. Peki neyi öngörüyoruz? Biz istiyoruz ki taban düşsün, vatandaşımız et yesin. Sayın Tarım Bakanımız, büyük çiftlikleri denetledi. Bizim yeteri kadar hayvanımız var" diye konuştu.