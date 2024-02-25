İstanbul'da korku dolu anlar. Anne ve çocuğu çöken kaldırımın içine düştü

Güngören'in Güven Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın önündeki kaldırımda meydana gelen olayda, anne ve çocuğunun yürüdüğü kaldırım bir anda çöktü.

Çökmenin etkisiyle kaldırım üzerinde yürüyen kadın ve bebek arabasındaki çocuğu oluşan çukurun içine düştü. Kadın ve bebeği, çevredekilerin yardımıyla çukurdan çıkarılırken, olay yerine zabıta, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KALDIRIMIN ÜZERİNDE BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Belediye ekipleri olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. yapılan incelemeler sonrası binanın tedbiren boşaltılmasına karar verildi. Bunun üzerine binada oturan vatandaşlar tahliye edildi. Yine binadan karot örneğinin alınması da kararlaştırıldı.

"BİNA KENTSEL DÖNÜŞÜME GİRMİŞTİ"

Boşaltılan binada oturan İsmail Cindoğlu yaptığı açıklamada,

"Birinci katta oturuyorum, çok büyük bir gürültü geldi. Bina zaten kentsel dönüşüme girmişti. Şu an için bir sorun yok ama binanın önündeki kaldırımda çökme var. Çökme meydana gelince anne ile kızı kurtardık, bir de yaşlı amca vardı, sıkıntı yoktu. Yarım saat önce olsaydı ben de kızımla buradan geçiyordum” ifadelerini kullandı.