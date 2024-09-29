İstanbul'da korkutan baraj doluluk oranı

Oldukça kurak ve son yılların en sıcak yaz mevsimini geride bırakan İstanbul’da baraj seviyeleri vatandaşları ürkütmeye devam ediyor.

Kentteki su tüketimi ve nüfusun 20 milyon kadar fazla olunca barajlardaki oran giderek daha da düşüyor. İSKİ verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 35.845 oldu.

Barajların doluluk oranlarının hacmine göre dağılımında Terkos Barajı yüzde 26,61 ile doluluk oranı en yüksek baraj olurken Kazandere Barajı ise yüzde 0,31 ile doluluk seviyesi en düşük olan baraj oldu

Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle: