İstanbul'da korkutan baraj doluluk oranı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da korkutan baraj doluluk oranı

20 milyonluk megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk seviyesi alarm veriyor. İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı İSKİ tarafından yüzde 38,85 olarak ölçüldü.

Oldukça kurak ve son yılların en sıcak yaz mevsimini geride bırakan İstanbul’da baraj seviyeleri vatandaşları ürkütmeye devam ediyor.

Kentteki su tüketimi ve nüfusun 20 milyon kadar fazla olunca barajlardaki oran giderek daha da düşüyor. İSKİ verilere göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 35.845 oldu.

Barajların doluluk oranlarının hacmine göre dağılımında Terkos Barajı yüzde 26,61 ile doluluk oranı en yüksek baraj olurken Kazandere Barajı ise yüzde 0,31 ile doluluk seviyesi en düşük olan baraj oldu

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Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle:

  • Ömerli yüzde 21,82
  • Darlık yüzde 14
  • Elmalı yüzde 1,6
  • Terkos yüzde 26,61
  • Alibey yüzde 0,89
  • Büyükçekmece yüzde 18,07
  • Sazlıdere yüzde 12,62
  • Istrancalar yüzde 0,45
  • Kazandere yüzde 0,31
  • Papuçdere yüzde 3,61

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