İstanbul’da LGBT’ye karşı 'Büyük Aile Buluşması'

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da LGBT’ye karşı 'Büyük Aile Buluşması'

Büyük Aile Platformu, LGBT'ye karşı gerçekleştirilen 'Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş', Fatih'teki Saraçhane Anıt Parkı'nda başladı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşları üyeleri ile vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla LGBT’yi protesto etmek amacıyla parkta toplandı.

"DURSUN BU HAYASIZCA AKIN"

Yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinlik için toplanan kalabalık, "Dursun bu Hayasızca Akın", "Aileyi korumak milli güvenlik meselesidir", "Sosyokültürel teröre dur de" , "Ailemize anayasal koruma istiyoruz" , "Aileye savaş açanlara geçit verme", "Aile hedefte başını çevirme", "Çocuklar için sesini yükselt" yazılı pankartlar taşırken, LGBT’ye karşı sloganlar attı.

Şehirde aralıklarla etkisini gösteren sağanağa rağmen alanda büyük bir kalabalığın toplandığı ifade edildi. Bölgede oluşturulan ekranda, uzmanların cinsiyetsizleştirmeye yönelik konuşmalarının yer aldığı video gösterimi yapılıyor.

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