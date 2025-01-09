İstanbul'da metro kullananlar dikkat! O duraklarda seferler durduruldu

İBB, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nın Otogar İstasyonu üzerinde viyadük düzenleme çalışmaları sebebiyle düzenleme gerçekleştirdi.

Yapılacak çalışma için İBB’den yapılan duyuruya göre Metro hattının sefer planlamasında değişiklik olacak.

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ÇALIŞMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, çalışmalar hafta sonu geceleri gerçekleştirilecek. Çalışma gün ve saatleri şu şekilde duyuruldu:

"11 Ocak Cumartesi 22.30’dan, 13 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar, 25 Ocak Cumartesi 22.30’dan, 27 Ocak Pazartesi 06.00’ya kadar, 8 Şubat Cumartesi 22.30’dan, 10 Şubat Pazartesi 06.00’ya kadar"

Bu tarih ve saat aralıklarında Kocatepe-Otogar, Esenler-Otogar ve Terazidere-Otogar istasyonları arasında metro seferleri yapılamayacak.

"GECE METROSU HİZMETİ VERİLEMEYECEK"

Otogar Viyadüğü üzerindeki çalışmaların güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için cumartesiyi pazara bağlayan gecelerde 'Gece Metrosu' hizmeti sunulamayacak.

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"ÜCRETSİZ İETT OTOBÜSÜ KALKACAK"

Düzenleme süresince Otogar-Kocatepe, Otogar-Esenler ve Otogar-Terazidere arasında çift yönlü ücretsiz İETT otobüs seferleri düzenlenecek.

ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Çalışmalar cumartesi geceleri saat 22.30’da başlayacak ve pazartesi sabahı 04.30’da sona erecek. 04.30-06.00 saatleri arasında kataner ve ray hattı kontrolleri yapılacak, herhangi bir sorun tespit edilmemesi durumunda rutin metro seferleri devam edecek."