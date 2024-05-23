İstanbul’da Metro seferlerine kupa ayarı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Metro seferlerine kupa ayarı

Metro'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün oynanacak olan Beşiktaş- Trabzonspor süper kupa finali derbisi nedeniyle metro hattı seferlerinin saat gece 01:00’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Beşiktaş ile Trabzonspor Türkiye Kupası finali kapsamında bugün saat 20:45’te Atatürk Olimpiyat Stadyum’unda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde binlerce taraftarın stada ve stat önüne doluşacağı tahmin edilirken, Metro’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün oynanacak olan Beşiktaş- Trabzonspor süper kupa finali derbisi nedeniyle metro hattı seferlerin saat gece 01:00’a kadar uzatıldığı açıklandı.

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İşte gece 01:00’a kadar uzatılan metro hatları,

“M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı
M1B Yemikapı- Kirazlı Bağcılar
M2 Yenikapı Hacıosman
M3 Bakırköy- Kayaşehir
M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar- Samandıra
M6 Levent- Boğaziçi Ü. Hisarüstü
M7 Yıldız- Mahmutbey
M9 Ataköy- Olimpiyat metro”

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