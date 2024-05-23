İstanbul’da Metro seferlerine kupa ayarı

Beşiktaş ile Trabzonspor Türkiye Kupası finali kapsamında bugün saat 20:45’te Atatürk Olimpiyat Stadyum’unda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde binlerce taraftarın stada ve stat önüne doluşacağı tahmin edilirken, Metro’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün oynanacak olan Beşiktaş- Trabzonspor süper kupa finali derbisi nedeniyle metro hattı seferlerin saat gece 01:00’a kadar uzatıldığı açıklandı.

İşte gece 01:00’a kadar uzatılan metro hatları,

“M1A Yenikapı Atatürk Havalimanı

M1B Yemikapı- Kirazlı Bağcılar

M2 Yenikapı Hacıosman

M3 Bakırköy- Kayaşehir

M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar- Samandıra

M6 Levent- Boğaziçi Ü. Hisarüstü

M7 Yıldız- Mahmutbey

M9 Ataköy- Olimpiyat metro”