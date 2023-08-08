İstanbul'da motosiklet denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son günlerde meydana gelen motosiklet kazalarının ardından denetimlerini artırdı. İstanbul'da birçok ilçede denetim gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan motosiklet sürücülerine cezai işlem uyguladı.

KAYNAK: DHA
İstanbul'da motosiklet denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde motosiklet sürücülerine yapılan denetimlerde motosikletler didik didik arandı.

Sürücülere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Bağcılar Güneşli Meydanda yapılan denetim sırasında, yetersiz ehliyet, kask takmamak, yetersiz evrak ve ehliyetsizlik gibi suçlardan sürücülere toplam 52 bin lira ceza kesildi.

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Esenyurt ve Ümraniye'de yapılan denetimlerde de aynı şekilde motosiklet sürücüleri tek tek durdurularak kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlen uygulandı.

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