İstanbul’da okulda deney sırasında patlama. Yaralı öğrenciler var

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan bir özel okulda deney sırasında patlama yaşandı. Olayda ilk belirlemelere 5 öğrenci yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da okulda deney sırasında patlama. Yaralı öğrenciler var

İHA’nın haberine göre, olay, Sefaköy Beşyol'da bulunan Uğur Koleji'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre okulda laboratuvarda yapılan bir deney sırasında deney tüpü içerisinde bulunan etil alkol patladı. Yaşanan olayda 1'i kız 5 öğrencinin cildinde yanıklar oluştu. Okula sağlık ekibi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Okul doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciler ambulansa bindirilerek hastaneye gönderildi. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

aw902283-01.jpg

aw902283-02.jpg

Öne Çıkanlar
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Bu ne tesadüf! Tarihe geçen 8-0'lık Ankaragücü Galatasaray maçı 30 yıl sonra aynı günde oynanacak
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Sinan Oğan ile Süleyman Soylu’nun ortak noktası!
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Tayyip Erdoğan'ın uçağının kapısında neler yaşandı? Şerafettin Tilki Rıdvan Dilmen gerçeğini açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun seçimi neden kaybettiğini Erman Toroğlu açıkladı
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Seçim bitti gözler Resmi Gazete’de yayınlanacak kararlarda. Atanırım diye sevinme ortada kalırım diye üzülme
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı Magazin
Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi Spor
Ankaragücü Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! Tüm izinler iptal edildi
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin Güncel
Yağışların ne kadar süreceği belli oldu. Yaz geldi diye sevinmeyin
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama Güncel
Kız çocuğunun masada oynatıldığı görüntülere ilişkin Bakanlıktan açıklama
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı Güncel
Reina saldırısı sonrası sınır dışı edilen IŞİD üyesi Denizli’de yakalandı
Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı oldu Ekonomi
Yoksulluk sınırı asgari ücretin 4 katı oldu
Astsubayın ateş ettiği karısı öldü Güncel
Astsubayın ateş ettiği karısı öldü