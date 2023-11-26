İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 27 Kasım Pazartesi İstanbul’da okullar mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış ve fırtına açıklamaları sonrasında bazı illerde okulların tatil edilmesi İstanbul’da da okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 27 Kasım Pazartesi İstanbul’da okullar mi?

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 27 Kasım Pazartesi İstanbul’da okullar mi?

İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen kar yağışına karşı okulların 27 Kasım Pazartesi günü tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, İstanbul’da okullar tatil mi oldu? 27 Kasım Pazartesi İstanbul’da okullar mi?

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle pazartesi günü okulların durumu merak edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hafta sonu İstanbul'da sıcaklık 9 derece birden düşecek. İstanbul Valisi Davut Gül de kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

27 KASIM PAZARTESİ İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

27 Kasım Pazartesi gününe ilişkin İstanbul'da okulların tatil olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

27 Kasım Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair detaylar, pazar günü akşam saatlerinde belli olması bekleniyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada 26 Kasım Pazar günü İstanbul'da kar yağışı beklendiğini dile getirirken olumsuz hava koşullarına karşın gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Sıcaklıkların 9-10 derece birden düşeceği İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü etkili olacak soğuk ve yağışlı havanın Pazartesi günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri altına düşeceği, ancak salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.

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