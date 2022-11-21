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Aydos Ormanı'nda yangın

İstanbul'da Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 02:35
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İstanbulda orman yangını. Aydos Ormanında yangın çıktı

Aydos Ormanı'nda yangın
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Aydos Ormanı'nda gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple duman yükselmeye başladı. Alevlerin fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine Pendik ve Kartal'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda takviye ekip bölgeye yönlendirildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.  

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