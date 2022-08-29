Aydos Ormanı'nda yürümek artık ücretli. Güya SİT alanı

İstanbul’da Aydos Ormanı’nın batısında halkın yürüyüş yaptığı yollar ücretli oldu. 10 yıl önce bir firmaya yaklaşık 49 yıllığına kiralanan bölgelerden ormana giren yayalardan artık ücret alınıyor.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, İstanbul’da Aydos Ormanı’na millet bahçesi projesi çalışmaları yurttaşların tüm tepkilerine karşın devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin birinci derece SİT alanı olan orman, 500 araçlık otopark çalışmaları için yok ediliyor.

ORMANA YÜRÜYÜŞ İÇİN GİREN YAYALAR 10 TL ÖDÜYOR

Ormanın batısında ise yıllar boyunca yurttaşların yürüyüş yaptığı yollar ücretli hale geldi. 10 yıl önce bir firmaya yaklaşık 49 yıllığına kiralanan bölgelerden ormana giren yayalar 10 TL ödüyor.

Çevre sakinlerinden ve aynı zamanda Aydos Savunması Yürütme Kurulu’ndan Enver Özböler, “Ormana giren altı tane kapı var, bunların hepsine kulübeler koydular. Araçların içerisindeki insan sayısından bile para alıyorlar” dedi.

İlk özelleştirilme yapıldığında protesto ederek yaya parasının alınmaması konusunda anlaştıklarını belirten Özböler şöyle konuştu:

“Son zamanlarda yayalardan tekrardan para almaya başladılar. Orman olarak kalması gereken Aydos’u şirketler adım adım yok etti ve etmeye devam ediyor. Endemik bitkilerin bulunduğu bir ormanda lunaparkın ne işi var?”

(Aydos Ormanı’nın girişleri özel şirketlere verildi. 10 yıldır işletilen bölgede yaya girişlerinden 10 TL alınıyor.)