İstanbul'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İstanbul Sancaktepe’de kontrolden çıkarak refüje çıkan otomobilin karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul'da otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.B. kontrolündeki 34 EHS 143 plakalı Mercedes marka araç, sürücüsünün aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüjü aştı, karşı yönden gelen A.E kontrolündeki 34 DK 6492 Kia marka minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

aw908842-01.jpgKazada, minibüs içerisinde bulunan 2 kişi ve otomobilde bulunan 2 kişi olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleriyse minibüs içerisinde sıkışan 2 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

aw908842-02.jpgKazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

"KARŞI ŞERİDE FIRLADI"

Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaş Hilmi Şentürk, "Binek araç virajı dönerken hız yaparak yanlamaya çalıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride fırladı. O esnada karşı yönden gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Araçta sıkışan vatandaşları itfaiye zorlukla çıkardı. Minibüs sürücüsünün durumu ağır gibiydi” dedi. (İHA)

aw908842-05.jpg

Öne Çıkanlar
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Son Haberler
‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi Siyaset
‘Atatürk'ün yolundan gidenlerin’ adayı olarak ortaya çıkmıştı: Sinan Oğan’a Atatürk tepkisi
Manchester United el değiştiriyor Spor
Manchester United el değiştiriyor
Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor Güncel
Salça kaynatılan kazana düşen Öykü'nün hayati tehlikesi sürüyor
Tarsus'ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı Güncel
Tarsus'ta işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı
TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı Güncel
TIR'ın çarptığı otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’ Güncel
Gurbetçinin sözleri karşısında muhabir dondu kaldı ‘Ben Euro kazanıyorum, ne kadar çıkarsa benim için o kadar iyi’
Gedson Fernandes bu haftayı da boş geçmedi. Beşiktaş golü erken buldu Spor
Gedson Fernandes bu haftayı da boş geçmedi. Beşiktaş golü erken buldu