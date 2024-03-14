İstanbul'da oy pusulası değişti

Bu ay sonunda yapılacak olan yerel seçimlerde İstanbulluların kullanacağı oy pusulası son dakika gelişmesi ile değişti. AKP’nin YSK’ya başvurusu sonrasında değişen oy pusulasında siyasi partiler ile bağımsız adaylar arasındaki boşluk daha da belirgin hale geldi.

BAĞIMSIZ ADAYLAR İBARESİ EKLENDİ

Yeni pusulada bağımsız adayların üzerinde Bağımsız adaylar ibaresinin yer alacağı kaydedildi.

Konu hakkında açıklama yapan AKP’nin YSK temsilcisi Recep Özel 2019 yılında birçok seçmenin bu boşluğun yetersiz olması sebebi ile yanlış adaya oy verdiklerini açıkladı.

Özel’in konu hakkındaki açıklaması şu şekilde:

2019’da yapılan İBB seçimlerinde, seçmen oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adaya kendi partisine oy verdiğini zannederek oy kullandı.

Aynı yerde gibi algılayarak hem partisine hem de altındaki bağımsız adaya oy vererek oyunu geçersiz hale getirdi.

Bu şekilde AK Parti’nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy çıktı. Tüm ilçelerde toplam 319 bin 540 oy geçersiz sayıldı. Tek bir oyun bile önemli olduğu bu seçimlerde aynı sorunun yaşanmaması için şablonun değiştirilmesini istedik

İŞTE YENİ PUSULA: