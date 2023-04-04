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  • İstanbul'da tüyler ürperten olay: Parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul'da tüyler ürperten olay: Parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran bir olay meydana geldi. Çöp konteyneri yanında parçalanarak poşete koyulmuş bir bebek cesedi bulundu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 02:29
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İstanbul'da parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu

İstanbul'da tüyler ürperten olay: Parçalanarak poşete koyulmuş bebek cesedi bulundu
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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir çöp konteynerinin yanında parçalanarak poşete koyulmuş bir bebek cesedi bulundu.

İHA’nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, belediye temizlik işçileri tarafından sokakta çöp konteynerinin yanındaki direğe asılı bir poşet bulundu.

CESET MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Poşetin içine bakan belediye işçisi, parçalanmış bir bebek cesedi ile karşılaştı. Dehşet veren olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, bebeğin parçalanmış cesedi ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Olay hakkında konuşan mahalle sakinlerinden İbrahim Yarbağ, "Çöpten bir çocuk cesedi çıktı. Çöpçüler buldu ve polisi aradı. Daha sonra olay yerine polis ve ambulans geldi. Daha sonra olay yeri inceleme ekipleri geldi. Çocuğun parçalandığını ve çöpün yakınındaki direğe asılı olduğunu söylediler. Poşete koyup asmışlar. Allah ıslah etsin diyorum. Herkes çocuğu olsun diye servet harcar ama bazıları olduğu zaman çöpün içine atar" dedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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