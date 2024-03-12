SMA’lı bebek için yardım toplanan kutuyu çaldılar. ‘Pes artık’ dedirten görüntüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir helvacı dükkanına gece geç saatlerde camdan 2 hırsız girdi.
Kasada bulunan 4 bin TL’nin yanı sıra SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyası için para toplanan kumbarayı da çalan hırsızlar, kayıplara karıştı.
İş yeri sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis, hırsızları yakalamak için soruşturma başlattı.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan hırsızlık anı dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Görüntülerde, dükkana camdan giren hırsızların, kasadaki parayı aldıktan sonra dolapları karıştırmaları ve kaçtıkları anlar yer aldı.