SMA’lı bebek için yardım toplanan kutuyu çaldılar. ‘Pes artık’ dedirten görüntüler

İzmit'te bir dükkana giren hırsızlar kasadaki para ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.