İstanbul'da kapsamlı denetim

İstanbul Emniyeti, başta Beyoğlu olmak üzere İstanbul'da birçok noktada aynı anda denetim yaptı.

Taksim Meydanı'nda oluşturulan polis kontrol noktasında şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak, narkotik köpeğinin de desteği ile didik didik arandı. Trafik ekipleri, Fatih Millet Caddesi'ndeki denetimde sürücü ve araçların belgelerini inceledi.

Asayiş ekipleri ise araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetimler gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.(DHA)