İstanbul’da polisin şehit edilmesi sonrası operasyon

İstanbul Büyükçekmece’de ihbar sonrası gittiği evde polis memuru Cihat Ermiş’i şehit edilmesi sonrası düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Ermiş’i şehit eden zanlının anlaşmazlık yaşadığı suç örgütü ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

KAYNAK: DHA
İstanbul’da polisin şehit edilmesi sonrası operasyon

Büyükçekmece’de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş’in içeriden açılan ateşle şehit edilmesinden sonra yapılan çalışmalarda, şüpheli Muhammet Berke Çolak’ın, evinin önünde ateş edenlerle uyuşturucu yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu belirlendi. Narkotik ekipleri, kapının önünde ateş eden ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 'Ceco İsa Grubu' olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si yaşı küçük olduğu için çocuk şube ekiplerine verilirken 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muratçeşme Mahallesi’nde 9 Ekim Pazartesi günü saat 02.30’da Çalıkuşu 1 sokak üzerinden silah sesleri geldiğini duyanlar polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekip ateş edenleri bulmaya çalışırken yeni bir ihbar daha aldı. Cadde üzerindeki bir sitenin giriş katında oturan Muhabbet Berke Çorak, evine isabet olduğunu polise haber verdi. Bunun üzerine ekip ihbarın yapıldığı eve gitti. Ekipler kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İhbarı Çorak’ın telefonunu arayan ekipler yine cevap alamayınca Çorak’ın hayatından endişe ederek kapısını açıp içeri girdi. Ancak Çorak eve giren polise ateş etti. Açılan ateş sonucu göğsünden yaralanan polis memuru Cihat Ermiş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto2.jpg

POLİSİ ŞEHİT EDEN ÇORAK’IN UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN ANLAŞMAZLIK YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ermiş’i şehit eden Çorak gözaltına alınırken evinde yapılan aramalarda ise bir miktar uyuşturucu bulundu. Ekipler bu sırada kapının önünde ateş edenlerin de tespit edilmesi için çalışmalarına devam etti. Yapılan incelemelerde şüpheli Muhammet Berke Çorak’ın kapısının önünde ateş edenlerin ‘Ceco İsa Grubu’ olarak bilinen çete üyeleri olduklarını belirledi. Çorak ve çete üyeleri arasında uyuşturucu yüzünden anlaşmazlık olduğu saptanınca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 'Ceco İsa Grubu'na yönelik çalışma başlattı.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto1.jpg

Çalışmalarda çete üyesi olduğu tespit edilen 9 kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Çorak’ın evinin önünde ateş ederken kullanılan 2 ruhsatsız tabanca, 9 fişek, Uzi görünümlü airsoft silah, kurusıkı tabanca, hassas terazi ve muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto7.jpg

DAHA AZ DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SUÇ İŞLERKEN ÇOCUKLARI KULLANMIŞLAR

Gözaltına alınan 'Ceco İsa Grubu' üyelerinin bölgede bulunan insanlar üzerinde korku ve panik oluşturup alıkoydukları kişileri darp ederek video kaydına aldıkları ve husumetli oldukları kişilerin ev veya iş yerlerini kurşunladıkları bu suçları işlerken daha az dikkat çektiği için çocukları kullandıkları öğrenildi. Öte yandan çete üyelerinin eylemlerini kiralık ve ya çalıntı motosiklet ile gerçekleştirdikleri öğrenildi.

buyukcekmecede-polis-memuru-cihat-ermisi-sehit-eden-ceteye-operasyon-9-gozalti-3636-dhaphoto8.jpg

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si yaşı küçük oldukları gerekçesiyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken 7 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7’si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
Son Haberler
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı Gündem
Kedicik belgeseli yayından kaldırıldı: Sebebi tartışma yarattı
Livakovic'i yerin dibine soktular. Fatura Fenerbahçe'nin kalecisine kesildi Spor
Livakovic'i yerin dibine soktular. Fatura Fenerbahçe'nin kalecisine kesildi
Tavuk eti üretimi büyük düşüş. Yüzde 5,9 geriledi Ekonomi
Tavuk eti üretimi büyük düşüş. Yüzde 5,9 geriledi
Siroza birebir iyi gelen ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Siroza birebir iyi gelen ot ortaya çıktı
Prof. Dr. Naci Görür hareketlenen fay hattını açıkladı. Görür’den uyarı geldi Gündem
Prof. Dr. Naci Görür hareketlenen fay hattını açıkladı. Görür’den uyarı geldi
Çocukları kesip biçmeyelim mi dedi canlı yayından kovuldu Ekonomi
Çocukları kesip biçmeyelim mi dedi canlı yayından kovuldu
İYİ Partiden AKP’ye Meral Akşener yanıtı Siyaset
İYİ Partiden AKP’ye Meral Akşener yanıtı