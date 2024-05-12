Mahfi Eğilmez esnafa kara haberi verdi: İflas edecekler

Cemile Balcı
Mahfi Eğilmez esnafa kara haberi verdi: İflas edecekler
Mahfi Eğilmez Hazine ve nakit açığının ne kadar olduğunu açıklayarak bu rakamlar ile yılsonunda enflasyonun yüzde 38 seviyesine indirilmesinin mümkün olmadığını açıkladı.

Türkiye’de ekonomik manada enflasyonun ve TL varlıklarında yaşanan ciddi krizlerin son zamanlarda Merkez Bankası’nın yeni adımları ile çözülmeye başlarken, ekonomist Mahfi Eğilmez ise konuya dair kişisel sosyal medya hesabından dikkatleri bir anda üzerine çeken açıklamalarda bulundu.

DOLARIN SORUMLUSU FAİZ İNDİRİMLERİ VE KKM

Ekonominin dümenine oturtulan ve gözlerindeki ışıltı ile adeta dalga konusu olan Nurettin Nebati döneminde dolar kurunu indirmek için ‘Nas’ ifadesi kullanılarak yapılan faiz indirimleri ve KKM hesapları çözüm olmadı. Bir gecede 11 lira seviyesine kadar inen kur 1 yıl sonra 15 TL seviyelerine yükselişti. Sonraki dönemlerde ise 28 TL bandına kadar yükselen dolar kurunun güncel fiyatı 32 lira 40 kuruş seviyelerine kadar çıktı.

Dolardaki yaşanan bu yukarı yönlü atakların ana sebebinin ise faiz indirimleri ve KKM hesapları olduğu birçok uzman ekonomist tarafından belirtiliyor.

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ŞİMŞEK DÖNEMİ FAİZ ARTIRIMLARI

Gözleri ışıldayan Nebati’nin yerine gelen ve ekonomi alanında özellikle yurt dışında tanınan Bakan Mehmet Şimşek ise göreve geldikten sonra ilk olarak faiz artırımı ve KKM’ye karşı kısıtlamalar getirdi. KKM’nin azalması ve politika faizinin yüzde 50’lere kadar çıktığı ortamda dolar kuru ise sabit devam etmeye başladı. Ekonomik anlamda enflasyonun da tavan yaptığı bugünlerde artış hızı ise yavaşlamaya başladı.

EĞİLMEZ’DEN EKONOMİ DEĞERLENDİRMESİ

Nebati ve Şimşek olmak üzere İki dönem arasında ciddi gelişmeler olduğuna değinen çoğu ekonomi uzmanı isim ise Merkez Bankası’nın gidişatına dikkat çekti. Mahfi Eğilmez, dolarizasyon oranında ciddi bir azalmanın olduğuna değinirken, işsizlik oranının da düştüğünü kaydetti.

EĞİLMEZ: BATIŞA YOL AÇAR

TCMB'nin swap hariç net rezerv açığı azaldığını açıklayan Eğilmez, Türkiye'nin risk primi (CDS primi) aşırı riskli ekonomi görüntüsünden çıktığını kaydetti. Ekonomist Eğilmez, kredi derecelerin de iyileştirme olduğuna işaret ederken, bunların olumlu gelişmeler olduğunu aktardı. Eğilmez, “Bu kadar kötü yönetilmiş bir ekonominin dönüşü birçok batışa yol açar” ifadelerini kullandı.

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