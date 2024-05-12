Fenerbahçe ve Galatasaray'a yabancı VAR

Süper Lig’de sona doğru gelinirken 36. Haftada aynı anda başlayacak.
Bugün (Pazar) saat 19.00’da oynanacak olan kritik karşılaşmalar öncesi VAR hakemleri belli oldu.
Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Fatih Karagümrük - Galatasaray ve Fenerbahçe – Kayserispor maçlarına yabancı VAR hakemleri atandı.
İşte haftanın VAR hakemleri:
Fenerbahçe – Kayserispor: Claudio Pereira
Fatih Karagümrük - Galatasaray: Helder Malheiro
Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Trabzonspor - İstanbulspor: Erkan Engin
Tümosan Konyaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa İlker Coşkun
Yukatel Adana Demirspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat
EMS Yapı Sivasspor - Rams Başakşehir: Emre Malok
Kasımpaşa - Bitexen Antalyaspor: Özgür Yankaya
Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler
Siltaş Yapı Pendikspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu