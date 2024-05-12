Fenerbahçe ve Galatasaray'a yabancı VAR

Süper Lig’de sona doğru gelinirken 36. Haftada aynı anda başlayacak.

Bugün (Pazar) saat 19.00’da oynanacak olan kritik karşılaşmalar öncesi VAR hakemleri belli oldu.

Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan Fatih Karagümrük - Galatasaray ve Fenerbahçe – Kayserispor maçlarına yabancı VAR hakemleri atandı.

İşte haftanın VAR hakemleri:

Fenerbahçe – Kayserispor: Claudio Pereira

Fatih Karagümrük - Galatasaray: Helder Malheiro

Corendon Alanyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk

Trabzonspor - İstanbulspor: Erkan Engin

Tümosan Konyaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa İlker Coşkun

Yukatel Adana Demirspor - Gaziantep FK: Serkan Tokat

EMS Yapı Sivasspor - Rams Başakşehir: Emre Malok

Kasımpaşa - Bitexen Antalyaspor: Özgür Yankaya

Atakaş Hatayspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

Siltaş Yapı Pendikspor - Çaykur Rizespor: Mustafa Öğretmenoğlu