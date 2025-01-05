İstanbul’da saç saça baş başa ‘park yeri’ kavgası! İngiliz kadın turisti darbettiler

Olay, Ali Kuşçu Mahallesi'nde 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen kadınların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kadınlar sokak ortasında park yeri nedeniyle uzun süre saç saça baş başa kavga etti. İngiltere vatandaşı turist kadın diğer kadın tarafından darbedildi. Diğer aracın sürücüsü kadını ezmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavganın sona ermesinin ardından İngiliz turist kadın olay yerinden ayrılırken vatandaşlar "Burası Türkiye" diyerek duruma tepki gösterdi. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

“KADINI EZMEK İSTEDİ”

Görgü tanıklarından Ömer Aslan, "Çarşamba günleri burada pazar olduğu için, millet park yeri bulmak için can atıyor. Burada araba boşluğu oldu. O boşlukta önce gelen gri araba 'Ben park edeceğim', arkadaki turuncu araçtaki 'Yok ben park edeceğim' derken, turist kadın park yerine geçip kendisini etten duvar yaptı. Gri aracın geçmesine izin vermedi. Gri araçtaki sürücü geri vitese alıp kadını dinlemedi hatta ezmeye çalıştı.

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O hengamede, adamın eşi ve turist saç saça baş başa kavga etti. Kavgadan dolayı trafik oldu. Tartışma yarım saatten fazla sürdü. Tartışmadan dolayı itfaiyeye kadar trafik uzadı. Biz araya girdik ama kadın olduğu için fazla müdahale edemedik. Buradaki halk tepki gösterdi. Turist kadın sanırım gri arabanın sürücüsüne bir hareket yaptı. Adam hep alttan alıyordu ama kadın hareket yapınca, adam kadının arabasına yumruk vurdu. Daha sonra kadın gitti" diye konuştu.

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