İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı

İstanbul Sultangazi'de seyir halindeyken aniden motor kısmı yanmaya başlayan otomobil, bir anda alev topuna döndü. Otomobilde bulunan 4 kişi kendilerini son anda dışarıya atarak canını kurtardı.

KAYNAK: İHA
İstanbul'da seyir halindeki cip alev alev yandı

Olay, saat 09.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli çıkışı Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'den Başakşehir istikametine doğru ilerleyen ve içinde 4 kişinin bulunduğu Muammer Tanrıverdi yönetimindeki 34 SL 1201 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden motor kısmından yanmaya başladı.

Alevleri fark eden 4 kişi aracı kenara çekip kendilerini son anda dışarıya attı. Kısa sürede alevlerin tamamen sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

O ANLAR KAMERADA

Seyir halindeyken motor kısmından alevler yükselen otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin alevli suretle yandığı, ardından ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ederek söndürdüğü görülüyor.

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