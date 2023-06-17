İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. Beklenen yağış öncesi Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
AA'nın haberine göre, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıların ardından beklenen yağmurdan önce İstanbul'un karanlığını şimşekler aydınlattı.
Peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Ardından da sağanak yağış şehirde etkili oldu.
Öte yandan İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından beklenen yağmur gece saatlerinde başladı.
Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında şiddetli sağanak yağmur etkili olmaya başladı.
Taksim’de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.
İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü.
İstanbul’da sağanak yağışın 2 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor.
Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.