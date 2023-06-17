İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sarı alarm verdi. Beklenen yağış öncesi Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 1

AA'nın haberine göre, İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu uyarıların ardından beklenen yağmurdan önce İstanbul'un karanlığını şimşekler aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 2

Peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Ardından da sağanak yağış şehirde etkili oldu.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 3

Öte yandan İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yapmış olduğu sarı kodlu uyarının ardından beklenen yağmur gece saatlerinde başladı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 4

Gök gürültüsü ve çakan şimşeklerin ardından İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında şiddetli sağanak yağmur etkili olmaya başladı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 5

Taksim’de de etkili olan sağanak yağmura, sabah saatlerinde işe giden bazı vatandaşların hazırlıksız yakalandığı görüldü.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 6

İstiklal Caddesi’nde bazı vatandaşlar, yağan yağmura aldırış etmeden yürürken bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için ellerinde şemsiyelerle yürüdü.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 7

İstanbul’da sağanak yağışın 2 gün daha devam edeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 8

Diğer yandan İstanbul Valiliği de sağanak yağışa karşı sosyal medya paylaşımı yaptı. İstanbul Valiliği'nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 9

Sağanak yağışa dikkat! Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 10

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 11

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 12

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 13

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 14

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 15

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 16

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 17

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 18

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 19

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 20

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 21

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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İstanbul'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi 22

İstanbul'da peş peşe çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Sarayburnu sahilinde yıldırım ve şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

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