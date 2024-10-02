İstanbul'da Sırp mafyası cinayetinde dikkat çeken detay

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
İstanbul'da Sırp mafyası cinayetinde dikkat çeken detay

İstanbul'da Sırp mafyası cinayetinde kurbanın kimliğinin netleştirilemediği bildirildi.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Risto Mijanovic'in İstanbul'da işkenceyle öldürülmesi davasında, Adli Tıp Kurumu, fotoğraflardan kesin kimlik tespiti yapılamadığını belirtti.

Karadağ'da faaliyet gösteren Skaljeri suç örgütünün üyesi Mijanovic'in, rakip bir çete tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla ilgili davada, Sırp yetkililer Türkiye'ye işkence fotoğrafları gönderdi.

Ancak, ceset bulunamadı ve Adli Tıp Kurumu, fotoğrafların kimlik tespiti için yetersiz olduğunu raporladı. Dava İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Skaljeri çetesi üyesi Risto Mijanovic'in İstanbul'da işkenceyle öldürülmesi davasında, Adli Tıp Kurumu, "öldürülen kişiye ait fotoğraflardan kesin kimlik tespitinin yapılamadığını" dile getirildi.

risto3-b7b8.jpg

risto2-trxp.jpg

risto-l2u1.jpg

Son Haberler
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon! 6 gözaltı
FETÖ’nün hücre evlerine operasyon!
THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı
THY'den İran, Ürdün ve Irak kararı
Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!
Saray'ın sesi Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel'e: Dik dur eğilme!
İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım
İsmail Kartal Süper Lig’e dönüyor. İşte görüştüğü takım
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü