İstanbul'da Sırp mafyası cinayetinde dikkat çeken detay

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre; Risto Mijanovic'in İstanbul'da işkenceyle öldürülmesi davasında, Adli Tıp Kurumu, fotoğraflardan kesin kimlik tespiti yapılamadığını belirtti.

Karadağ'da faaliyet gösteren Skaljeri suç örgütünün üyesi Mijanovic'in, rakip bir çete tarafından kaçırılıp işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla ilgili davada, Sırp yetkililer Türkiye'ye işkence fotoğrafları gönderdi.

Ancak, ceset bulunamadı ve Adli Tıp Kurumu, fotoğrafların kimlik tespiti için yetersiz olduğunu raporladı. Dava İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Skaljeri çetesi üyesi Risto Mijanovic'in İstanbul'da işkenceyle öldürülmesi davasında, Adli Tıp Kurumu, "öldürülen kişiye ait fotoğraflardan kesin kimlik tespitinin yapılamadığını" dile getirildi.