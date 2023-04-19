İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da, Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde sis etkili oluyor. Sis, Kartal D-100 Karayolu’nda görüş mesafesini etkilemezken, apartmanların ve gökdelenlerin yüksek katlarının sisten kaybolduğu görüldü.
Kaynak: DHA
İstanbul'da, Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde sis etkili oluyor.
İstanbul'da, Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde sis etkili oluyor. Sis, Kartal D-100 Karayolu’nda görüş mesafesini etkilemezken, apartmanların ve gökdelenlerin yüksek katlarının sisten kaybolduğu görüldü.
Kaynak: DHA