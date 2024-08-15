İstanbul'da sokak ortasında eşini öldürdü. Halk linç etmek istedi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul'da sokak ortasında eşini öldürdü. Halk linç etmek istedi

İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın eşi tarafından bıçaklandı. Durumunun ilk olarak ağır olduğu öğrenilen kadın hastaneye kaldırıldı ve hastanede hayatını kaybetti. Kadının yakınları tarafından linç edilmek istenen koca ise polis tarafından gözaltına aldı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, eşiyle kaldırımda tartışan bir adam, yanında taşıdığı bıçakla eşine saldırarak ağır şekilde yaraladı.

Kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar saldırganı linç etmek istedi. Olay yerine hızla intikal eden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yetkililer, kadının hayati tehlikesinin hastaneye ilk kaldırıldığında sürdüğünü kaydetti. Ancak genç kadın yaşam mücadelesini sürdüremeyip hayatını kaybetti.

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