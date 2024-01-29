Türk ihracatçıları Çin’e çıkarma yaptı

Türk ihracatçıları Çin’e ihracatı artırmak için 2024 yılının ilk hamlesini gerçekleştirdi. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Kılıç’ın başkanlık ettiği 25 kişilik heyet, 29 Ocak – 1 Şubat 2024 tarihleri arasında Çinli mevkidaşlarıyla yoğun bir program sürdürüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak ve Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz’ın aralarında bulunduğu heyet, ilk ziyaretini Çin Gıda Maddeleri, Yerli Ürünler ve Hayvansal Yan Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası (CFNA)’na gerçekleştirdi.

KİRAZ İHRACATI İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

CFNA Başkanı Cao Derong’un ev sahipliği yaptığı ziyarette konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Hayrettin Uçak, Türkiye’den Çin'e kiraz ihracatının tekrar başlaması, ilave olarak da narenciye, nar, üzüm, elma, incir, badem ve kivi ihracatının başlaması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite, Kontrol, Denetim ve Karantina Genel İdaresi arasında görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

1 MİLYAR DOLARLIK GIDA İHRACATI HEDEFİ

Türkiye’nin 2023 Ekim ayında Çin makamlarına Türkiye’den taze meyve sebze ihracatının başlaması için bir mektup yazdığı bilgisini paylaşan Uçak, “Prosedürlerin tamamlanması için Çinli yetkililerin ülkemize gelerek bahçe ve işletmelerde incelemelerde bulunması ve bu incelemeler sonucunda uygunluk vermeleri ve buna göre protokol şartlarının belirlenerek imzalanmasını bekliyoruz. Sadece yaş meyve sebze değil Çin’in ithal ettiği Türkiye’nin üretim ve ihracatında güçlü olduğu tüm tarım ürünleri ve deniz mahsülleri, kanatlı eti ve yumurta, süt ürünlerini sizlere sağlıklı bir şekilde ihraç etmek istiyoruz. Çin vatandaşlarına kaliteli Türk gıda ürünlerini uygun fiyatla sunma olanağına kavuşacak. Biz de yıllık 210 milyar dolar gıda ürünleri ithal eden Çin’e 1 milyar dolarlık gıda ürünleri ihracat hedefimize ulaşmış olacağız” diye konuştu.

DİJİTAL PAZAR YERİ KURULACAK

Bu yıl birlik olarak Çin’de dijital pazar yeri kurma hedefleri olduğunu söyleyen Uçak, iş heyetinde bu projeyle ilgili Çinli mevkidaşlarıyla görüş alışverişinde bulunacaklarını ve sonraki yıllarda Çin pazarına yönelik yapacakları pazarlama faaliyetlerinin zeminini oluşturacaklarını dillendirdi.

Türk İş Heyeti, Çin temaslarında ikinci ziyaretini COFCO isimli şirkete, üçüncü olarak da Çin Dış Ticareti Destekleme Konseyi’ne yaptı. Yapılan toplantıda konuşan Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa da, “Çin’den 45 milyar dolarlık mal alıyoruz. Buna itirazımız yok ama biz de size ürün ihraç etmek istiyoruz. Türkiye hem tarım, hem sanayi, hem de madencilik ürünleri üretiminde ve ihracatında güçlü bir ülke. Türkiye’den Çin’e yapılan yıllık 3 milyar dolarlık ihracatın katlanarak artmasını arzuluyoruz” çağrısında bulundu.

Çin Dış Ticareti Destekleme Konseyi Başkan Yardımcısı Z. Shaodang da “Çin’e ihracatlarını artırmak isteyen Türk firmalarının yapması gereken bir diğer pazarlama faaliyeti Çin’de fuarlara katılmak olmalı” görüşünü dile getirdi. Türk iş heyeti, 3 gün süreyle iki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye kavuşması için ziyaretlerde bulunacak.