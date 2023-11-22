İstanbul'da suya dev zam

İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da suya dev zam

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının dördüncü birleşiminde İSKİ'nin 2024 yılı bütçesi görüşüldü.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 51 milyar 19 milyon 934 bin TL'lik 2024 bütçesini meclise sundu. Bütçenin 3 milyar 488 milyon 716 bin TL'si borçla denkleştirildi. Bütçe ile birlikte suya zam teklifi de görüşüldü. İSKİ'nin suya yüzde 48 zam teklifi İBB Meclisi'nde revize edildi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında yapılan görüşmelerin ardından suya yüzde 15 zam yapılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Karar oybirliği ile kabul edildi.

İSTANBUL’DA SUYA YÜZDE 15 ZAM GELDİ

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının dördüncü birleşiminde İSKİ'nin 2024 yılı bütçesi görüşüldü. İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 51 milyar 19 milyon 934 bin TL'lik 2024 bütçesini meclise sundu. Bütçenin 3 milyar 488 milyon 716 bin TL'si borçla denkleştirildi.

Bütçe ile birlikte suya zam teklifi de görüşüldü. İSKİ'nin suya yüzde 48 zam teklifi İBB Meclisi'nde revize edildi. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasında yapılan görüşmelerin ardından suya yüzde 15 zam yapılması konusunda uzlaşmaya varıldı. Karar oybirliği ile kabul edildi.
YENİ ZAMLI TARİFE

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 20.63 TL’den 23.72 TL'ye, 15-30 metreküp arası ikinci kademe 29.69 TL'den 34.14 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatı 40.43 TL'den 46.49 TL'ye çıktı. İşyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 54.04 TL’den 62.14 TL'ye, işyeri ikinci kademe (40 metreküp ve üzeri) 62.50 TL’den 71.87 TL'ye yükseldi.

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