İstanbul'da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu bugün İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı.

Toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25 oranında zam kararı alındı.

YENİ TARİFE

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16.50 TL'den 20.62 TL'ye çıktı.

15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL'den 40.42 TL'ye yükseltildi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL'den 5.15 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, işyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL'den 54.03 TL'ye, işyeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL'den 62.5 TL'ye çıktı.