İstanbul'da suya zam

İBB Meclisi’nde bugün yapılan İSKİ Olağan Kurulu’nda İstanbul'da suya yüzde 25 oranında zam yapıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul'da suya zam

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Olağan Kurulu bugün İBB’nin Saraçhane’deki başkanlık binasında yapıldı.

Toplantıda İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 25 oranında zam kararı alındı.

YENİ TARİFE

Konutlarda 0-15 metreküp arası 1. kademenin birim fiyatı 16.50 TL'den 20.62 TL'ye çıktı.

15-30 metreküp arası ikinci kademe 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, 30 metreküp ve üzeri 3.kademenin birim fiyatının 32.34 TL'den 40.42 TL'ye yükseltildi.

Yasa ile mahalle olmuş yerlerde ve kırsal mahallede konut birim fiyat 4.12 TL'den 5.15 TL'ye, ortak sayaç konut/ konut inşaatı şantiyesi 23.75 TL'den 29.68 TL'ye, işyeri birinci kademe (0-40 metreküp) 43.23 TL'den 54.03 TL'ye, işyeri ikinci kademe (43 metreküp ve üzeri) 50 TL'den 62.5 TL'ye çıktı.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Poşet çaylarda kısırlık tehlikesi ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı Yaşam
Silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
Ronaldo Tahran'a gitmeden İranlı bakandan uyarı geldi Spor
Ronaldo Tahran'a gitmeden İranlı bakandan uyarı geldi
New York borsası yükselişle açıldı Ekonomi
New York borsası yükselişle açıldı
Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı Yaşam
Amasya'da yoldan çıkıp savrulan yolcu otobüsündeki 1 kişi yaralandı
Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı Güncel
Motosikletiyle otomobile çarpan Rus sürücü ağır yaralandı
Kırşehir Ahilik Haftası’na hazırlanıyor Kültür Sanat
Kırşehir Ahilik Haftası’na hazırlanıyor