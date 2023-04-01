1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul'da taksici terörü

Pendik'te yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü, taksici ile yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle sokak ortasında arbede çıktı. Taksici grubu, tartıştıkları vatandaşa sokak ortasında saldırdı. 

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:21
Takip Et

İstanbul'da taksici terörü

İstanbul'da taksici terörü
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Pendik’te dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, eşi ve 11 yaşındaki kız çocuğu ile beraber yolda aracıyla ilerleyen Göksel Doğan, yolda duran taksiciye ilerleyemediği için aracını çekmesini söyledi. 

Doğan ile taksici arasında tartışma yaşandı. Olaya tanık olup duraktan gelen diğer taksicilerin de müdahil olmasıyla olay arbedeye dönüştü. 7-8 kişilik taksici grubu, Göksel Doğan’a sokak ortasında saldırdı. Doğan’ın eşi de taksicileri engellemeye çalışıp o anları telefonu ile kayda alırken, araçta bulunan 11 yaşındaki kızları ise gözyaşlarına boğuldu.

Olayın ardından darp raporu alan Göksel Doğan polise giderek kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.

Olayı anlatan Göksel Doğan, “Kızımı okuldan aldıktan sonra eşimin iş yerine gittim. İftar saatine yetişmek için arabayla yola çıktık. Yolda giderken önümüzden taksici yolu kapatmıştı. Selektör yaptım kornaya bastım. Araçtan indim yanına gidip ‘burası yol ağzı lütfen çeker misiniz geçemiyoruz’ dedim. Bana el kol hareketi yaptı. Tekrar arabama giderken arkadan 7-8 taksici bana saldırdılar darp ettiler, kafama vurdular. Yere düştüm" diye konuştu.

"ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER"

Doğan "Tekrar kalkıp karşı koymaya çalıştığımda yapamadım çünkü herkes kafama vuruyordu. Bayılmışım zaten. Sonra beni hastanenin aciline kaldırdılar. Darp raporu aldım sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bunlar insan olamaz. Yanımda kızım ve karım varken ne kadar haksız olursam olayım beni sokağın ortasında evire çevire öldüresiye dövdüler. Üstelik bir de oruçluydum” dedi.

Göksel Doğan’ın eşi Eda Doğan ise, “Bu durumda olmak istemezdik bu mübarek aylarda. Taksici magandaları eşime araçta kızım varken saldırdılar. Kızımı o duruma sokmaları, kızımın gece saat 3’e kadar ağlaması bizi çok etkiledi. Bunlar için yapılacak en iyi şey ellerinden ehliyetlerinin alınması. Başkası zarar görmesin istiyorum” dedi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
3
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
4
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Sedat Peker görüş değiştirdi. Avukatı açıkladı
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
5
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
6
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Açılım zamanının akil insanıydı. Kadir İnanır'dan milletvekilliği teklifine yanıt
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
7
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Abdülkerim Bardakcı'ya milli takımda kurulan tuzak. Şerafettin Tilki yazdı
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Arife'nin organları 4 kişiye umut oldu
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Rüyada ateş böceği görmek ne demek?
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Domuz sürüsüne köpekler saldırdı
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
﻿Spor sonrasında kas ağrısından duramayanlara muhteşem çözümler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.