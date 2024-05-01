Bakanlık frene bastı: 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli

Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık frene bastı: 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli
Bakanlık piyasadaki tavuk eti fiyatını düşürecek adımı attı. Kanatlı et ihracatına getirilen sınırlama 1 Mayıs’tan 31 Aralık’a kadar geçerli olacak.

Türkiye’de beyaz et sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanlığı, son dönemde artan tavuk eti fiyatlarına karşı önlem olarak kanatlı et ihracatına sınırlama getirme kararı aldı.

AYLIK EN FAZLA 10 BİN TON

Yapılan düzenlemeyle, 1 Mayıs’tan itibaren yılsonuna kadar tavuk eti ihracatı, aylık en fazla 10 bin ton olacak şekilde kısıtlandı.

Yılsonuna kadar toplam ihracat miktarının ise 80 bin ton ile sınırlandırılması planlanıyor.

PİYASADA DENGE SAĞLAMAK İÇİN ADIM ATILDI

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların kullanım alışkanlıklarındaki değişiklikler ve iç talepteki artışın, spekülatif fiyat yükselişlerine yol açtığına dikkat çekildi.

Bakanlık, piyasada dengenin sağlanması ve tüketicinin mağdur olmaması için bu adımın atıldığını belirtti. Sektör temsilcileri ve tüketiciler, bu kararın piyasada olumlu bir etki yaratacağını ve tavuk eti fiyatlarının makul seviyelere çekilmesine yardımcı olacağını umuyor.

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