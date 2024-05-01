Süper Lig'in yıldızından akıl almaz hareket. Cehalet mi delilik mi? Bir de yıllık 3.5 milyon euro alıyor

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Nicolas Pepe, halı sahada taraftarlarla maç yaparken görüntülendi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 18 müsabakada forma giyen Pepe, 5 gol atmıştı.

Halı saha performansında da etkili olan Fildişi Sahili oyuncunun yaptığı şov da dikkat çekti.

TEPKİ ÇEKTİ

Futbolseverler, Nicolas Pepe'nin halı sahada oynamasını eleştirdi.

Sosyal medyadan yorum yağmuru yapan taraftarların yorumları şu şekilde;

- Kulüpte o kadar ciddiyetsizlik var ki, inanılmaz.

- Nicolas Pepe profesyonel değil.

- Profesyonel futbolcu halı sahada maç yapmaz.

- Sen 80 milyona Arsenal'e transfer ol, gel Trabzon'da halı saha yap.