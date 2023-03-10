﻿İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına operasyon

İHA’nın haberine göre, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesi'nden kaybolan kitaplarla II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi'ye ait el yazılı ve imzalı kartpostalların izini süren İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, el yazması eseri saklayan şüphelileri takibe aldı.

27 Şubat ve 1 Mart’ta yürütülen saha ve istihbari çalışmaların ardından ekipler; Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilçelerindeki adreslerde, Osmanlı, Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserler olduğunu tespit etti. Belirlenen adreslere yönelik operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 51 adet II. Abdülhamid Han’ın oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendiye ait el yazılı ve imzalı kartpostal, Darülfünun Kütüphanesi damgalı ve Yıldız Sarayı Kütüphanesinden çalıntı 3 kitap, çeşitli form ve ebatlarda 81 yüzük, 19’uncu yüzyıla ait 257 noter evrakı, 327 eser/obje ve 54 sikke olmak üzere toplamda 773 parça tarihi eser niteliğinde olduğu düşünülen malzeme ele geçirildi.

Eserlere el konulurken, operasyonun kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Tarihi eser kaçakçıları hakkında “2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçlarından adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.