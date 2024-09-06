İstanbul'da TEM'de tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
İstanbul'da TEM'de tıra çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün gece meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran tıra arkadan çarparak hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 civarında TEM Otoyolu'nun İstanbul Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametine doğru gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, arızalanan tırın sürücüsü, aracı emniyet şeridine çekip gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra yardım beklemeye başladı. Ancak bir süre sonra otoyolda hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Çiçek, tırı fark edemedi ve arkadan çarparak tırın altına girdi.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Çiçek’i sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Yavuz Selim Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çiçek’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası tır şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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