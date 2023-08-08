Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi UKOME toplantısında 2024 yılının Ocak ayına kadar geçerli olacak toplu taşıma zam oranı belli oldu. Böylelikle metrobüs, Marmaray, metro, tramvay, İETT, minibüs ve taksi ücretlerine de zam gelecek. Peki, İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün saat 11.00'de yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında toplu ulaşıma yüzde 51.52 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi.

İSTANBUL TOPLU TAŞIMA İETT ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Aylık abonman 777 TL’den 1.177 TL’ye, öğrenci abonmanı 140 TL’den 212 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 15 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7,32 TL’ye yükseldi.

Metrobüs fiyatı ise 22,15 TL'ye yükseldi.

Tam akbil 9,90 TL (15 TL)

Öğrenci akbil 4,83 TL (7.32 TL)

Öğretmen akbil 7,09 TL

Kişisel İstanbulkart ücreti 60 TL

Aylık tam akbil dolum 777 TL (1.173 TL)

Aylık öğrenci akbil dolum 140 TL (211,50 TL)