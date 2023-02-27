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İstanbul'da toz taşınımı görüldü

İstanbul'un bazı ilçelerinde toz taşınımı görüldü.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 10:53
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İstanbul'da toz taşınımı etkili oldu

İstanbul'da toz taşınımı görüldü
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Kentte belirli bölgelerde gece saatlerinde sağanak etkili olurken, toz taşınımından dolayı çamurlu yağış oluştu.

Avcılar ve Bahçelievler'de yağışın ardından park halindeki otomobillerin üzeri çamurla kaplandı.

Otomobillerinde toz ve lekeler oluşan bazı sürücüler kendi imkanlarıyla temizlik yaptı, bazıları ise araçlarını oto yıkamacılara götürdü.

Fikret Çelik, Bahçelievler'de evinin önünde park halindeki aracını sabah çamurla kaplı gördüğünü belirterek, bezle biraz temizlediğini, etraftaki birçok aracın da aynı şekilde olduğunu söyledi. (AA)

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