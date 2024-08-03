İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Kaynak: DHA
İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza

Bakırköy D-100 Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı. İki kişinin yaralandığı kaza sonrası trafik durma nokrasına geldi.

İstanbul Bakırköy D-100 Karayolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Yeni Bosna istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza, D-100 Karayolu Fidanlık mevki Yeni Bosna istikametinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 34 KT 4839 plakalı otomobil sürücüsü seyir halindeyken önünde ilerleyen 34 SJS 96 plakalı otomobille çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kontrolden çıkan öndeki otomobil yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücü Necati Albayrak ve yanında bulunan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapanırken Yeni Bosna istikametine uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda oluşan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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