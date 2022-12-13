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İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 75'in üzerinde olarak açıklandı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:12
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İstanbul'da trafik yoğunluğu belli oldu

İstanbul'da yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
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Aralıklarla etkili olan yağış, kent genelinde trafiği olumsuz etkiledi. Ana arterler ile Anadolu ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayan köprülerde trafik yoğunluğu arttı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa yakasına geçişlerde trafikte yoğunluk görülüyor.

Avrupa yakasında D100 kara yolu ve TEM oto yolu ile Otogar hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk tespit edidli. Bahçelievler'den başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne devam etti. TEM otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde Gaziosmanpaşa'dan başlayan yoğun trafik, Seyrantepe'ye kadar ulaşıyor. Basın Ekspres yolunda ise her iki yönde trafik yoğunluğu sürüyor.

Toplu ulaşımda özellikte aktarma merkezlerinde yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu yakasında ise D-100 kara yolu Uzunçayır Köprülü Kavşağından Tuzla Aydınlı mevkisine kadar çift yönlü yoğunluk oluştu. Yoğunluk Avrupa yakası istikametinde Avrasya Tüneline kadar devam ediyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Anadolu Otoyolu Sultanbeyli mevkisine kadar trafik yoğun seyrederken ters yönde de trafik özellikle köprü civarında artıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Haritası verilerine göre saat 09.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76.

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