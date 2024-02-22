İstanbul'da tramvay durağında hırsızlık: Hırsızın aynı gün serbest bırakılması şaşkınlık yarattı

İstanbul'da tramvay durağında bekleyen bir kadının cep telefonunu kapıp kaçan hırsız, polisler tarafından kısa sürede yakalandı. Ancak şaşırtıcı bir şekilde hırsız, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu durum, vatandaşlar arasında büyük şaşkınlık ve tepkiye yol açtı. Hırsızlık gibi ciddi bir suçun aynı gün içinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, adalet sistemine olan güveni sarsarken, benzer durumların tekrarlanmaması için önlemler alınması gerektiği vurgulandı.