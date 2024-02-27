İstanbul’da uygun fiyatlı ve güzel çay içilecek yerler

Cam bardaktaki çayın 50 lira, fincan çayın 75 lira olduğu mekanları görünce, “çay kaç lira?” diye sormadan oturulmaz oldu. Kebapçılar bile artık lahmacun, kebap yedikten sonra ikram ettikleri çayı para ile sunuyorlar.

İstanbul’u gezerken kesemize uygun çay bulamayacak mıyız? Sizlere fikir vermesi açısından İstanbul'da çay nerede içiliri araştırdık. Öncelikle başta İBB olmak üzere belediyelerin mekanlarında çay içebilirsiniz. Diğer taraftan mahalle içi, ara yerlerdeki küçük pastaneler, kır pidecileri de sorup oturabileceğiniz mekanlar arasında. Hele ki eski İstanbul’da dolaşıyorsanız, hanlar hem gezi için güzel hem çay yanında köpüklü kahveleriniz için güzel mekanlar.

Öyle çok ünlü, instagramda yoğun paylaşılan hanlara giderken aman dikkat, çünkü onlarda da fiyatlar arttı. Ama, örneğin Kapalıçarşı Mahmutpaşa çıkısında sağ kolda kalan Yıldız Han'da çayın yanısıra köpüklü kahve de hem ekonomik hem iyi.

Marmaray ile Sirkeci'ye geliyorsanız muhakkak Sirkeci Garı'nda bir mola verip hem tarihi atmosferde güzelce oturun hem de çayı 10 liradan için. Karaköy'de Mimar Sinan'ın İstanbul'a kazandırdıklarından olan Rüştem Paşa Kervansaray'da günümüzde bilinen adıyla Kurşunlu Han'da çayı geçen gün bir sergi çıkısı 5 liraya içtim.

Tahtakaleye gittiyseniz Rüştem Paşa Camii^nin hemen karşısındaki sokağa girerseniz sağda hemen bir büfe göreceksiniz. Tarihi duvarlara sırtınızı yaslayıp güzelce çayınızı yudumlayabilirsiniz. Biraz ilerde Eminönü’nden Zeyrek'e doğru giderken Kuveloğlu Han da çay 7,5 lira.

İstanbul'da hem de Boğaziçi’nde ekonomik çay içilir mi? Tabii ki içilir. Anadolu Hisarı Öğretmen Evi

denize sıfır konumuyla sizleri rahatça ağırlayacaktır. Bu arada Beyoğlu’ndaki öğretmen evi de yemek ve

üzerine çay kahve için güzel bir alternatif. Öte yandan İstiklal’deki Tarihi Aznavur Pasajı’nın bahçesi halen

ekonomik çay için bir alternatif. Henüz gitmedim ama eski Fransız yetimhanesindeki belediye işletmesinde de ekonomik çay içilebildiği birçok kişi tarafından belirtiliyor. Eyüpsultan'a gidecekseniz, hem Artİstanbul’u bedava dolaşın hem de içinde yer alan Beltur'da ekonomik olarak çayınızı için.

Bu arada (Artİstnbul) Feshane’nin tam karşısında Zal Mahmut Paşa Külliyesi’de Mimar Sinan’ın yaptığı külliyelerden hem ziyaret edebilir hem de bahçesinde dingin bir ortamda çayınızı yudumlayabilirsiniz. Tabii en ekonomiği güzel bir çayı evinizde demleyip, termosunuza koyup yollara düşmeniz. Çaydan kim ayırabilir ki biz çay severleri...