İstanbul’da uygun fiyatlı ve güzel çay içilecek yerler

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da uygun fiyatlı ve güzel çay içilecek yerler
Çay, simit İstanbullunun vazgeçilmezi. Söyle güzel bir çay eşliğinde arkadaşlarınızla sohbet etmek, İstanbul’u gezerken, mini bir çay molası vermek artık hayal mi oldu? Emsal Tuncer, İstanbul'da uygun fiyatlı ve güzel çay içilecek yerleri sizin için derledi.

Cam bardaktaki çayın 50 lira, fincan çayın 75 lira olduğu mekanları görünce, “çay kaç lira?” diye sormadan oturulmaz oldu. Kebapçılar bile artık lahmacun, kebap yedikten sonra ikram ettikleri çayı para ile sunuyorlar.

İstanbul’u gezerken kesemize uygun çay bulamayacak mıyız? Sizlere fikir vermesi açısından İstanbul'da çay nerede içiliri araştırdık. Öncelikle başta İBB olmak üzere belediyelerin mekanlarında çay içebilirsiniz. Diğer taraftan mahalle içi, ara yerlerdeki küçük pastaneler, kır pidecileri de sorup oturabileceğiniz mekanlar arasında. Hele ki eski İstanbul’da dolaşıyorsanız, hanlar hem gezi için güzel hem çay yanında köpüklü kahveleriniz için güzel mekanlar.

cay-vakti.jpg

Öyle çok ünlü, instagramda yoğun paylaşılan hanlara giderken aman dikkat, çünkü onlarda da fiyatlar arttı. Ama, örneğin Kapalıçarşı Mahmutpaşa çıkısında sağ kolda kalan Yıldız Han'da çayın yanısıra köpüklü kahve de hem ekonomik hem iyi.

yildiz-handa-kahve.jpg

Marmaray ile Sirkeci'ye geliyorsanız muhakkak Sirkeci Garı'nda bir mola verip hem tarihi atmosferde güzelce oturun hem de çayı 10 liradan için. Karaköy'de Mimar Sinan'ın İstanbul'a kazandırdıklarından olan Rüştem Paşa Kervansaray'da günümüzde bilinen adıyla Kurşunlu Han'da çayı geçen gün bir sergi çıkısı 5 liraya içtim.

kursunlu-handa-cay-molasi.jpg

Tahtakaleye gittiyseniz Rüştem Paşa Camii^nin hemen karşısındaki sokağa girerseniz sağda hemen bir büfe göreceksiniz. Tarihi duvarlara sırtınızı yaslayıp güzelce çayınızı yudumlayabilirsiniz. Biraz ilerde Eminönü’nden Zeyrek'e doğru giderken Kuveloğlu Han da çay 7,5 lira.

eski-istanbulda-cay-icmek-daha-ekonomik.jpg

İstanbul'da hem de Boğaziçi’nde ekonomik çay içilir mi? Tabii ki içilir. Anadolu Hisarı Öğretmen Evi
denize sıfır konumuyla sizleri rahatça ağırlayacaktır. Bu arada Beyoğlu’ndaki öğretmen evi de yemek ve
üzerine çay kahve için güzel bir alternatif. Öte yandan İstiklal’deki Tarihi Aznavur Pasajı’nın bahçesi halen
ekonomik çay için bir alternatif. Henüz gitmedim ama eski Fransız yetimhanesindeki belediye işletmesinde de ekonomik çay içilebildiği birçok kişi tarafından belirtiliyor. Eyüpsultan'a gidecekseniz, hem Artİstanbul’u bedava dolaşın hem de içinde yer alan Beltur'da ekonomik olarak çayınızı için.

baruthane-beltur.jpg

Bu arada (Artİstnbul) Feshane’nin tam karşısında Zal Mahmut Paşa Külliyesi’de Mimar Sinan’ın yaptığı külliyelerden hem ziyaret edebilir hem de bahçesinde dingin bir ortamda çayınızı yudumlayabilirsiniz. Tabii en ekonomiği güzel bir çayı evinizde demleyip, termosunuza koyup yollara düşmeniz. Çaydan kim ayırabilir ki biz çay severleri...

Son Haberler
Arkadaşlıktan en çok ne beklenir Sağlık
Arkadaşlıktan en çok ne beklenir
Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek Gündem
Alper Gezeravcı İTÜ’de ders verecek
Testislerin küçülmesi neyin habercisidir Sağlık
Testislerin küçülmesi neyin habercisidir
Mucize hareket ölüm riskini en aza indiriyor. 15 dakikada kalbinizi gençleştirmenin yolu keşfedildi Sağlık
Mucize hareket ölüm riskini en aza indiriyor. 15 dakikada kalbinizi gençleştirmenin yolu keşfedildi
Sergen Yalçın itiraf etti. İsrailli Jehezkel'i göndermeleri için kimin aradığını açıkladı Spor
Sergen Yalçın itiraf etti. İsrailli Jehezkel'i göndermeleri için kimin aradığını açıkladı
Süper Kupa'nın oynanacağı Şanlıurfa'da kriz Spor
Süper Kupa'nın oynanacağı Şanlıurfa'da kriz
En huzurlu ülkelerden Danimarka'nın derdine bak. Ülkeyi ikiye bölen fotoğraf Dünya
En huzurlu ülkelerden Danimarka'nın derdine bak. Ülkeyi ikiye bölen fotoğraf