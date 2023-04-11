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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 26 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 22:27
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 26 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu. 26 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa, Ümraniye, Fatih, Zeytinburnu, Maltepe, Pendik, Bağcılar, Sultangazi, Ümraniye, Kağıthane ve Bahçelievler'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, belirlenen adreslerde narkotik köpekleriyle arama yapıldı.

Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 650 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

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