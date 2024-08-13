İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu satışıyla ilgili 43 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelileri yakalamak amacıyla bir dizi çalışma yürüttü. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 46 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler, 3 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bunlara ait mermilerle birlikte, suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmeleriyle, 43'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise işlem sonrası serbest bırakıldı.

Son Haberler
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı Yaşam
İndirim yapan bakkal neredeyse canından oluyordu Kafasına tüp attı
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi Gündem
Evini arabasını yakıp intihar etmek istedi
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı Yerel Haberler
Sakarya’da eliyle 6 kiloluk levrek yakaladı
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca... Gündem
Bu sene kış gelmeyecek mi diyenler dikkat! Bu hafta boyunca...
Arda Güler küçük dilini yutturdu Spor
Arda Güler küçük dilini yutturdu
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı Ekonomi
Yedi ayın ardından bir ilk. TÜİK açıkladı
İran’dan Avrupa’ya rest Dünya
İran’dan Avrupa’ya rest