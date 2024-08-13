İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 43 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satan şüphelileri yakalamak amacıyla bir dizi çalışma yürüttü. Şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyen ekipler, eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 46 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu maddeler, 3 ruhsatsız tabanca, bir tüfek ve bunlara ait mermilerle birlikte, suçtan elde edildiği düşünülen 13 bin 70 lira, 20 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilmeleriyle, 43'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, biri ise işlem sonrası serbest bırakıldı.