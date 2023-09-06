İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Dün akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda hasara neden oldu. İstanbul’da kuvvetli sağanak yağış su baskınlarına neden olurken vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan İstanbul’un hava durumu merak ediliyor. Peki, İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'un kuzey kesimlerinde gerçekleşen kuvvetli yağış pek çok ev ve iş yerinde su baskınlarına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yeni bir sağanak yağış uyarısı geldi. Vatandaşlar İstanbul’da yağışların ne zaman kadar devam edeceğini merak ediyor. Peki, İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Eylül hava durumu tahminleri açıklandı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda düşüş hissedildi. İstanbul'un kuzey kesimlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da İstanbul için yeni sağanak uyarısı geldi. Yapılan son tahminlere göre İstanbul'un kuzeyinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Vatandaşların yağışlara karşı tedbirli olmaları istendi.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; İstanbul ve çevresinde bugün sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ülke genelinde ise az bulutlu ve açık bir havanın hakim olacağı bilgisi yer alıyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Giresun çevreleri ile bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da Arnavutköy'de ve Başakşehir'de yollar dereye dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'un kuzeyinde yağışlar bugün de devam edecek. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri ile Edirne'nin güneyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İstabul’da hava durumu parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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