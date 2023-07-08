İstanbul'da yapılan kontrolde bin 482 yabancı uyrukludan 354'ü kaçak çıktı

İstanbul’da yapılan pasaport ve ikamet izni kontrollerinde yabancı uyruklu bin 482 kişiden 354'ünün kaçak olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da yapılan kontrolde bin 482 yabancı uyrukludan 354'ü kaçak çıktı

ANKA’da yer alan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre; Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerince dün İstanbul’un 10 ilçesinde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.

354 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kadıköy, Bakırköy, Beyoğlu, Bağcılar, Esenyurt, Fatih ve Zeytinburnu’nda yapılan uygulamada 25 tur teknesi denetlendi, bin 482 yabancı uyruklu kişinin pasaport ve ikamet izinleri kontrol edildi.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE GETİRİLDİLER

Belgelerinin süresinin geçmiş olduğu tespit edilen 12 tekne hakkında ‘4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçundan idari işlem yapıldı. Denetimler sırasında, 354 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelmiş ya da vize süresi dolmuş olan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin ülkelerine iade edilmeleri için işlemlerinin İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’nde devam edeceği belirtildi.

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