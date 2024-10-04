İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti açıklandı

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71.431 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,62 arttı.

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71.431 lira olarak hesaplandı.

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Abdullah Kiğılı pahalılıktan dert yandı. AKP ile ülke 50 yıl ileri gitti demişti.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.498 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %69,42 artış oranı ile Et-Kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

İPA Başkanı Buğra Gökçe, “AB üyesi ülkelerde ortalama enflasyon yıllık yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti. İstanbul’da sadece 1 aylık artış oranı Avrupa’daki bir çok ülkenin yıllık enflasyon oranından daha yüksek. İstanbul’daki yaşam maliyetindeki artış TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranının üstünde seyretmeye de devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.