İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da yaşamanın aylık maliyeti açıklandı

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre %60,30 artarak 71.431 lira oldu.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71.431 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre %3,62 arttı.

Eylül ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71.431 lira olarak hesaplandı.

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İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 2.498 lira arttı.

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Eylül ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin %69,42 artış oranı ile Et-Kıyma ürün fiyatlarında yaşandığı görüldü.

İPA Başkanı Buğra Gökçe, “AB üyesi ülkelerde ortalama enflasyon yıllık yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşti. İstanbul’da sadece 1 aylık artış oranı Avrupa’daki bir çok ülkenin yıllık enflasyon oranından daha yüksek. İstanbul’daki yaşam maliyetindeki artış TÜİK tarafından açıklanan TÜFE oranının üstünde seyretmeye de devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

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