İstanbul’da yurdun çamaşırhanesinde tecavüz iddiası. 8 milyonluk şantajla neye uğradığını şaşırdı

İstanbul’da Üniversitede okuyan 22 yaşındaki D.Ö. kendisiyle aynı üniversitede öğrenci olan 21 yaşındaki S.T. isimli genç tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

D.Ö.'nün iddiasına göre olayının yaşandığı akşam S.T. ve arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp, vakit geçirdiler.

D.Ö. yurda dönerken S.T.'yi arayıp çağırdı. Daha sonra D.Ö.'nün iddiasına göre çamaşır almak için girdikleri çamaşırhanede tecavüz olayı gerçekleşti.

Ancak S.T. kimseye tecavüz etmediğini, şikayetçi ile rızası dahilinde birlikte olduklarını ileri sürdü.

"ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA BENİ DUDAĞIMDAN, BOYNUMDAN ÖPTÜ"

S.T. ifadesinde, "Olay tarihinde birlikte aynı yurtta kalmaktaydık. O gün arkadaşlarımızla buluştuk, sohbet ettik. D.Ö., arkadaşlarımızın yanında beni dudağımdan, boynumdan öptü. Hatta, T. isimli arkadaşımız bu durumdan rahatsız olup yanımızdan ayrıldı. D.Ö., yanımızdan ayrıldıktan 20 dakika sonra telefondan beni aradı. Aramaları duymamışım. Daha sonra WhatsApp üzerinden 'ellerim acıyor' diye mesaj attığını görüp kendisine dönüş yaptım. 'İyi değilim, gelmen lazım' diyerek beni çağırdı. Yanına gidince ellerini gösterdi. Çamaşırhanede çamaşırı olduğunu söyledi. Bu sebeple birlikte aşağıya indik. Çamaşırhanede rızası dahilinde sevişmeye başladık" dedi.

8 MİLYONLUK ŞANTAJ

Sarp T , D.Ö.'nün avukatı olduğunu söyleyen bir kişinin kendisini arayarak 8 milyon lira istediğini, aksi takdirde tutuklanacağı ve çok fazla tazminat ödemek zorunda kalacağı söylenerek tehdit edildiğini açıkladı.