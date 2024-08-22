İstanbul'daki barajlarda alarm! Yeni oran açıklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'daki barajlarda alarm! Yeni oran açıklandı

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranın bugün yüzde 49.86'ya düşerken, en düşük su seviyesinin olduğu baraj ise yüzde 16.26 ile Alibeyköy Barajı oldu.

Yaz aylarında yağışların az miktarda olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması sebebiyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Doluluk oranı bugün yüzde 50'nin altına düşerek 49.86 oldu. En dolu baraj yüzde 63.85 ile Terkos olurken, en düşük su seviyesinin olduğu baraj ise yüzde 16.26 ile Alibeyköy Barajı oldu.

Barajların doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 16.26, Büyükçekmece 48.59, Darlık 54.29, Elmalı 58.33, Istrancalar 29.92, Kazandere 16.81, Pabupçdere 29.8, Sazlıdere 51.76, Terkos 63.85 ve Ömerli Barajı yüzde 50.75.

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