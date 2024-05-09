İstanbul'daki Fransız okullarına ceza yağdı

Rekabet Kurulu İstanbul'da beş Fransız lisesine 21 Milyon 324 Milyon lira ceza kesti. Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretlerini ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ettikleri gerekçesiyle açılan soruşturmaya Rekabet kurulu son noktayı koydu.

Kurul kararına göre yapılan incelemeler ve tespitler sonucu bu beş lisenin okul kayıt ücretleri ve Türk öğretmenlere ödenen maaşları birlikte tespit etmeleri sonucu Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'a ihlal ettikleri öne sürüldü.

Kurul kararıyla, Özel Saint-Joseph Fransız Lisesine hem okul kayıt ücreti hem de öğretmen maaşlarını birlikte tespit etmek suçlamasıyla toplamda 5 Milyon 565 Bin 860 lira ceza kesildi.

Özel Saint Benoit Fransız Lisesine okul kayıt ücretleri nedeniyle 3 milyon 279 bin 720 lira, öğretmen maaşları nedeniyle 2 milyon 186 bin 480 lira ceza kesildi.

Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesine kayıt ücretleriyle ilgili olarak 2 milyon 532 bin 943 lira, öğretmen maaşları nedeniyle de 1 Milyon 688 bin 628 lira ceza kesildi.

Özel Saint Michel Fransız Lisesine ise okul kayıt ücretlerinden 1 milyon 745 bin 532 lira, Türk öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili olarak 1 milyon 163 bin 688 lira ceza verildi.

Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesine de her iki suçlamayala ilgili olarak toplamda 2 Milyon 162 bin 52 lira ceza verildi. Böylece 5 fransız okuluna kesilen idari para cezası miktarı 21 milyon 324 bin 909 lira oldu.