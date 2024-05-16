İstanbul'daki ünlü han satışa çıkarıldı. Sahibi Türkiye’nin konuştuğu ismin dedesi çıktı

Mimar Vedat Tek’in imzasıyla 1935 yılında inşa edilen Karaköy’deki Tahir Han satışa çıkıyor.

1935’te tütün tüccarı Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından yaptırılan Tahir Han'a 230 milyon TL muhammen değer biçildi. İkinci grup kültür varlığı olan han, Beyoğlu İlçesi, Kemankeş Mahallesi’nde, Galataport’un karşısında bulunuyor.

606 metrekare yüzölçümlü, kâgir Tahir Han hazır zemin, asma ve teras kat olmak üzere 7 kattan oluşan han, Boğaz manzarasına sahip. Uzun süreler ticari amaçlı olarak kullanılan Tahir Han, son zamanlarda tüm kiracılar tarafından boşaltılmış.

BİRİNCİ ARTIRMA BAŞLANGIÇ BEDELİ 115 MİLYON 30 BİN LİRA

Tahir Han, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri satış memurluğunca açık artırma ile satışa çıkarken, birinci artırma 15-22 Mayıs’ta 115 milyon 30 bin TL ihale başlangıç bedeli ile yapılacak.

İKİNCİ ARTIRMA 17-24 HAZİRAN'DA

Han için alıcı çıkmadığı takdirde ikinci arttırma 17-24 Haziran’da yapılacakken, hanı almak için açık artırmaya girecekler 23 milyon TL teminat yatırmak zorunda olacak. Birinci ve ikinci artırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda yapılacak.

TAHİR HAN'IN SAHİBİ OSMAN KAVALA'NIN DEDESİ

1935'te tütün tüccarı Kavalalı Tahir İsmail Bey tarafından yaptırılan Tahir Han, Türkiye’nin formel eğitim görmüş ilk Türk mimarı Vedat Tek’in imzasını taşıyor. Öte yandan, Tahir İsmail Bey, 1 Kasım 2017’de tutuklanan Osman Kavala’nın dedesi.

OSMAN KAVALA

"Gezi Parkı olayları" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanık Osman Kavala'yı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan ise beraatine hükmetmişti.

Davanın temyiz edildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf), yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Dava dosyası daha sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmişti. Daire, 28 Eylül 2023'te verdiği kararda, Türk Ceza Kanunu'nun 312/1 maddesi gereğince, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Kavala hakkındaki mahkumiyet hükmünü onamıştı.